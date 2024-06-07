アルトサックス用マウスピース ヤナギサワ ラバー3 YANAGISAWA

YANAGISAWAのマウスピースです。初級者から中級者まで幅広くお使いいただけます。多少ティースマークはありますが、レール、テーブルに傷はありません。箱付き箱クッションなしでよければ100円割引いたします。



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