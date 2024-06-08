【真空管】GUYATONE H\u0026M Celestion 電解コンデンサー交換済

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成毛滋氏が監修して1985年にグヤトーン(東京サウンド)より発売された名器H\u0026MModel30です。後期モデルでCelestionG8L-35のスピーカーが搭載されています。プリ部に真空管、パワー部にトランジスタを採用した国産ハイブリッドアンプです。通電と音出しは問題ありません。気になるようなガリやノイズはありません。出品に際して電解コンデンサーを全て交換しております。古い機種ですが今後長く使用できるものと思われます。通常は背面のスピーカージャックを「8Ω」に接続して使用しますが、夜間や集合住宅等では「MIDNIGHT」に接続して1W以下の小音量でフルアップサウンドが楽しめます。詳細やサウンドはYouTubeで成毛滋氏本人がデモ演奏をして解説している動画がありますのでご参照ください。〔初代H\u0026m30紹介とインプレッション(ギタープレイ:成毛滋)〕8Ωモードで使用した場合、真空管アンプの特性上ブーンと言うハムノイズが若干発生しますが、個人的にはある程度の音量で使用する分には気にならず使用しておりました。またMIDNIGHTモードの場合にはハムノイズは発生しておりません。外観に傷、汚れ、腐食、サビがあります。電解コンデンサーを交換し現状では実用上問題もなく状態は良好ですが、それ以外は製造当時のオリジナルの部品のままで素人が保管整備していましたので今後不具合が発生する可能性があります。製造より35年以上経過しした中古品となりますのでご理解のうえご購入下さい。一切の返金、返品、苦情はお受けしかねます事をご了承下さい。#チューブアンプ#ギターアンプ#成毛滋#ドクターシーゲル#真空管アンプ