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OYAIDE SP-3398 5m LSタイプ
商品番号 V48545947733
商品名

OYAIDE SP-3398 5m LSタイプ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー···スピーカーケーブルご覧いただきありがとうございます。オヤイデのスピーカーケーブル5mというなかなか出回らない品物です。使用予定で購入しましたが、機材変更のため、一度も使用することなく、新品未使用品となりました。経年保管品ですので、ご了承ください。よろしくお願い申し上げます。
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