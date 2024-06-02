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- 【専用】SixTONES 京本大我 ジャニーズJr祭り2018 うちわ
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商品詳細
ジャニーズJr.祭り2018京本大我うちわ今では購入できない公式商品ですので、次回のLIVEまでに早めに入手しておきませんか？(^^)※素人保管ですので傷や汚れ等ある場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。（袋によれはございますが、所見は傷等ございません）・新品未開封・暗所保管\u0026素人保管・コメントなし即購入⭕・片面段ボール補強またはクリアファイル＋防水対策を行い普通郵便にて発送予定（★コメントにてらくらくメルカリ便希望の場合+150）他のジャニーズ商品は、#nacchan_johnnys#nacchan_sixtonesでご確認いただけます。メンバー個人は、#nacchan_taigaにてご確認頂けます。※他の出品物と同梱の場合、1個追加ごとに50円引きさせていただきます。コメント欄からメッセージをお願い致します。★発送後の郵送事故の責任は負えませんのでご了承下さい。SixTONESジェシー京本大我松村北斗田中樹森本慎太郎高地優吾ジャニーズJr.祭りジャニーズJr.祭り2018人気グループ···SixTONESグッズ種類···うちわ
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