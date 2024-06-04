BTS マーチボックス#10#11　2セット

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BTSMERCHBOX#10#11 セットweverseshopで購入しました。フォトカードは付いていません。フォトカードを抜くために開封しています。開封しましたが中身の確認はしていません。海外製品のため初期からの傷などある場合がございます。ご理解の上ご購入お願い致します。即購入〇