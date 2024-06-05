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- ポケモンカード 長場雄 ピカチュウ 208/S-P プロモ 未開封 2枚 セット
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商品詳細
ポケモンカード長場雄ピカチュウ208/S-Pプロモ未開封2枚セットの出品です。カードケースに入れ、ダンボールで保護し厳重に包装して送ります。発送は、メルカリ便です。
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