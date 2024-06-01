万太郎の句、書、夏湖の音よぶ雲の生まれけり、書道家 横山喜代子の作品

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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸27cmx95cm長く書を学んでいた亡母の遺品です。長年、横山喜代子先生に師事していました。2011年の横山氏の個展(於鳩居堂)で、12万円で購入した、というメモが入っています。久保田万太郎の句と思われます。すてきな表装がされています。未使用で丁寧に保管していました。写真より、青い紙のいろは、薄いです。紙箱入り。
http://narcologia.ru/goods/injure95967.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle77325.html
http://narcologia.ru/goods/seamless169429.html
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