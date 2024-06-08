螺鈿蒔絵　棗　荒井正春　茶道具

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商品詳細
螺鈿蒔絵 棗 荒井正春 茶道具高さ 約7,5cm直径 約7,3cm目立った汚れなどはありませんが、長期保管品になります。蓋の竹にある螺鈿が少し浮いてるように思いますが、最初からのものか詳しくないので分かりません。蓋の内側、容器の内側と底面が銀色です。ご理解頂ける方にご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。
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