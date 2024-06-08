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螺鈿蒔絵　棗　荒井正春　茶道具
商品番号 F11758743219
商品名

螺鈿蒔絵　棗　荒井正春　茶道具
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

螺鈿蒔絵　棗　荒井正春　茶道具高さ　約7,5cm直径　約7,3cm目立った汚れなどはありませんが、長期保管品になります。蓋の竹にある螺鈿が少し浮いてるように思いますが、最初からのものか詳しくないので分かりません。蓋の内側、容器の内側と底面が銀色です。ご理解頂ける方にご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。
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