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- セイモアダンカン SH-4 RZ （リバースゼブラ）
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商品詳細
ご覧いただき有難うございます。SEYMOURDUNCAN(セイモアダンカン)SH-4JBReverseZebra一度ギターに取り付けて使用しました。音は出ていました。配線は切っておらず、約35cmあります。アクセサリー・パーツ···ピックアップ
http://narcologia.ru/goods/browse249391.html
http://narcologia.ru/goods/revamp312622.html
http://narcologia.ru/goods/seamless781929.html
セイモアダンカン SH-4 RZ （リバースゼブラ）
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