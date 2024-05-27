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セイモアダンカン　SH-4 RZ （リバースゼブラ）
商品番号 D23226018650
商品名

セイモアダンカン　SH-4 RZ （リバースゼブラ）
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。SEYMOURDUNCAN(セイモアダンカン)SH-4JBReverseZebra一度ギターに取り付けて使用しました。音は出ていました。配線は切っておらず、約35cmあります。アクセサリー・パーツ···ピックアップ
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