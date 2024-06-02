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Ｖユニバース
商品番号 U56538886867
商品名

Ｖユニバース
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,600 円
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商品詳細

ポケモンカードＶユニバースの、BOXシュリンク付きです。抽選で当たったのですが、不要なので出品します。今日受け取ってきました。購入時は必ずコメントお願い致します。
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