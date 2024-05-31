【原画】夜光華　アクリル画

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アクリル絵の具を使って夜に光輝く夜光華を描きました夜空にはキラキラと光る星空や、雨粒がゆらゆらキラキラと輝きます夜空に光る夜光華ってなんだか憧れませんか？静かに夜空を眺めたりゆっくりしたい時間にあなたのゆっくりしたい時間に寄り添いたいという気持ちで描きました是非お好きな場所に飾ってくださいね♪キャンバスなので額縁はつきません壁には画鋲などで飾れますがイーゼルで飾るのもオススメですよ！絵画の種類···水彩画形式···その他主題···風景・海景主な画材···アクリル絵の具#artsanity#illustration#art#artoftheda#夜光華#夜空#夜#アート#アクリル#癒しアート#ヒーリングアート#アートと暮らす#アートのある暮らし