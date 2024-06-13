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S.H.Figuarts アイアンパトリオット (アイアンマン３)
商品番号 H79901373204
商品名

S.H.Figuarts アイアンパトリオット (アイアンマン３)
ブランド名 エスエイチフィギュアーツ
特別価格 税込 2,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.FiguartsS.H.フィギュアーツアイアンパトリオット登場作品名：アイアンマン３価格　　　：6,380円(税込)販売方法　：一般店頭発売商品発売日　　：2014年09月20日状態　　　：未開封■商品仕様・全高：約160mm・材質：ABS、PVC、ダイキャスト製■セット内容・本体・交換用手首左右各3種・掌用エフェクト左右各2種・脚部用エフェクト左右各1種・背中装着銃・銃撃エフェクト#BANDAI#バンダイ#魂ウェブ#MARVEL#マーベル#BANDAISPIRITS#SHFiguarts#S_H_Figuarts#SHフィギュアーツ#S_H_フィギュアーツ#アイアンマン3『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#アイアン・パトリオット#S_H_フィギュアーツアイアンパトリオット『アイアンマン3』
http://narcologia.ru/goods/rebellion209878.html
http://narcologia.ru/goods/passivity509183.html
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