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★極美品★ UHURU XM-900 コンデンサーマイク　マイクセットetc..
商品番号 T18553795346
商品名

★極美品★ UHURU XM-900 コンデンサーマイク　マイクセットetc..
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☑︎ブランドUHURU☑︎商品名コンデンサーマイクXLRマイク＋マイクスタンド　XM-900☑︎付属品外箱　XLRマイク　ポップガード　マイクアーム　ショックマウント　XLRケーブル　テーブルクランプ☑︎商品状態動作確認済みです！！これからゲーム配信や歌ってみたなどしたい方、ご検討ください♩購入して数回使用しましたがそれから使わずに保管していた為目立った傷は見当たらなく比較的美品な方かと思います。単品で購入してくださる方にはお気持ち程度のお値下げはさせていただきますが、まとめ買いしてくださる方に限り大幅お値下げさせていただきますのでコメントください^_^種類···マイクスタンド
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