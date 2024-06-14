未開封　手漉　書道半紙　1000枚

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家族が購入して自宅保管してありました。未開封のため中の状態は不明です。(未開封商品として出品致しますので、中の状態確認依頼はご遠慮ください)定価15,150円だった様です。発送はリサイクル資材にて防水、簡易包装にて行います。(発送方法を変更する場合がございますがご了承下さい。)書道・習字用品···半紙