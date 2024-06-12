ウクレレ　初心者セット

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商品詳細
3年ほど前に購入。数回しか使わず、ケースにいれて保管していました。ソフトケース、ストラップ、チューナー付。yairiウクレレ種類...ウクレレレベル...初心者【追加】S.YairiYU-C-02MH付属品：ソフトケース・コンサートウクレレ・オールマホガニーボディボディトップ：マホガニーボディサイド\u0026バック：マホガニーネック：マホガニー指板：ウォルナットフレット：18Fペグ：ギア式
http://narcologia.ru/goods/response87242.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect728270.html
http://narcologia.ru/goods/rouge253310.html
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