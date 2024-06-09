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青井谷焼　仙陀窯　藤田貴士作　御題　茶碗　一双　仮名手本　共箱　V　R4140
商品番号 V97234381691
商品名

青井谷焼　仙陀窯　藤田貴士作　御題　茶碗　一双　仮名手本　共箱　V　R4140
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 4,284 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約８cm　幅約１２cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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青井谷焼　仙陀窯　藤田貴士作　御題　茶碗　一双　仮名手本　共箱　V　R4140
青井谷焼 仙陀窯 藤田貴士作 御題 茶碗 一双 仮名手本 共箱 V R4140 - 陶芸

青井谷焼　仙陀窯　藤田貴士作　御題　茶碗　一双　仮名手本　共箱　V　R4140
青井谷焼　仙陀窯　藤田貴士作　御題　茶碗　一双　仮名手本　共箱　V　R4140

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青井谷焼 仙陀窯 藤田貴士作 御題 茶碗 一双 仮名手本 共箱 V R4140 ...

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