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作者不詳/雛図/立雛図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AC-655
商品番号 Q43509689417
商品名

作者不詳/雛図/立雛図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AC-655
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】作者不詳　読めません【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に汚れシミ、糊シミあります。表装は多少の巻きシワあります。　　　　桐共箱付　　　　軸丈　　縦　185cm×幅　54cm　　　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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作者不詳/雛図/立雛図/ヒナ図/掛軸/名家伝来/AC-655
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