彩り豊かな盃洗　古民具　骨董品　色絵　レトロ　鶴の図　酒器

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商品詳細
家の蔵にあった古い物です。盃洗 酒杯何年前の物かは不明です。写真5枚目…縁に1箇所小欠けがあります。写真6.7枚目…脚にヒビがあります。
http://narcologia.ru/goods/insignificant542182.html
http://narcologia.ru/goods/pompous711923.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney497149.html
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