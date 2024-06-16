煎茶道具　錫半製　本錫 急須

種類...茶道具昭和の時代の今は販売されていない錫半の急須です直径は85mmぐらい取っ手までは150mmぐらいの寸法です新品で購入しましたが全く使用していませんでした。一応中古品ですので焼け、変色等、経年の劣化があります。お店では無く個人出品です。神経質なかたの購入はご遠慮下さい



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