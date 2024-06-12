【RC】オリオールズ 藤浪晋太郎 BBM2013 ルーキーカード FUJI

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千賀と藤浪のルーキーカードが初登場！ TOPPS「Road to Opening day ...

MLBのアスレチックスで活躍しオリオールズにトレードとなった藤浪晋太郎選手の阪神タイガース時代のルーキーカードです。BBM2013阪神タイガースチームリミのルーキカードのインサートカードとレギュラーカードの2枚セットです。エンゼルスの大谷翔平選手や巨人の菅野智之選手、カブスの鈴木誠也選手と同期入団で、とても貴重なカードです。レギュラーカードの方が1箇所凹みがあるので、お値段を少し安くさせていただいております。鑑定品ではないですので極端に状態を気になさる方はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮ください。スリーブに入れて段ボールで保護し、水濡れ防止のチャック袋に入れて発送致しますので、ご安心ください。発送はゆうゆうメルカリ便でさせていただきますので、匿名配送でお互い安心して取引できます。#まやまやの野球カードジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他性別···男