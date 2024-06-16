CASIO 電子ピアノLK-312 HIKARI



LK-312 | 光ナビゲーションキーボード | 電子楽器 | CASIO



LK-312 | 光ナビゲーションキーボード | 電子楽器 | CASIO



CASIO(カシオ) 61鍵盤 電子キーボード LK-312 [光ナビゲーション]



CASIO 光ナビゲーションキーボード LK-312 | Piano Cloud Online Store



話題のシニア向けキーボード】カシオの光るキーボード、LK-312、LK-512 ...



キーボード】カシオの大人気光鍵盤シリーズ 最新モデル「LK-312/LK-512 ...



CASIO(カシオ) 61鍵盤 電子キーボード LK-312 [光ナビゲーション]



超人気高品質 【再値下げ】CASIO カシオ 光ナビゲーションキーボード ...



CASIO LK-312 光ナビゲーションキーボード culto.pro



CASIO(カシオ) 61鍵盤 電子キーボード LK-312 [光ナビゲーション]



CASIO - にこ様専電子キーボード CASIO LK-312 光ナビゲーション ...



海外並行輸入正規品 【未使用】CASIO(カシオ) 光ナビ LK-312 電子 ...



電子ピアノ CASIO HIKARI NAVIGATION LK-312の通販 by よっちゃん's ...



CASIO(カシオ) 61鍵盤 電子キーボード LK-312 [光ナビゲーション]



カシオ 光ナビゲーション 電子ピアノ 【 新品 】 51.0%OFF stockshoes.co

CASIO電子ピアノLK-312ナビゲーション付きの電子ピアノ子供の誕生日プレゼントにいただきましたが一度も使わず出品しますマイク、箱や保証書などは付属しませんそのため激安です鍵盤61鍵タッチレスポンス機能2種類、オフ光ナビ機能最大同時発光数：4鍵同時発音数最大48音音色機能プリセット音色：400音色／ステレオピアノ音色：1その他：ドレミナビ音エフェクト機能リバーブ（10種類、オフ）メトロノーム機能拍子：オフ、1～16拍子テンポ：20～255ソングバンク機能プリセットソング：120曲パートオフ機能：左手、右手、両手その他：ドレミナビレッスン機能レッスンの種類：4種類（ラクラク、ステップ1、ステップ2、ステップ3）レッスンパート：左手、右手、両手その他：ABリピート、運指音声、弾くべき音のガイド、採点、ドレミナビ自動伴奏機能プリセットリズム：50種類ワンタッチプリセット：50種類その他：イントロ／エンディング機能、コード入力モード切替デモ機能内蔵ソングバンク（120曲）の代表曲をループ再生ACアダプター：AD-E95100L（JEITA規格・極性統一形プラグ付き）オートパワーオフ機能：約30分後（キャンセル可能）スピーカー13cm×6cm（楕円形）×2（出力：2.5W＋2.5W）消費電力5.5Wサイズ幅93.0×奥行き25.6×高さ7.3cm質量約3.4kg（電池含まず）