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美品 YAMAHA DX7s FM音源シンセサイザー 内蔵電池交換済 #2
商品番号 E83837699166
商品名

美品 YAMAHA DX7s FM音源シンセサイザー 内蔵電池交換済 #2
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 17,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品YAMAHADX7sFM音源シンセサイザー内蔵電池交換済※他のオークション・フリマサイトでも並行して販売していますので、そちらで売れた場合は予告無く取り消す場合がございます。全鍵盤確認発音済みです。内蔵メモリ電池交換済みです。ベンド・モジュレーション良好です。全体的に使用感少なく程度は良いと思いますが、それなりに古い機材ですので、小傷程度はご容赦ください。
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