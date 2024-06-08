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- 美品 YAMAHA DX7s FM音源シンセサイザー 内蔵電池交換済 #2
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商品詳細
美品YAMAHADX7sFM音源シンセサイザー内蔵電池交換済※他のオークション・フリマサイトでも並行して販売していますので、そちらで売れた場合は予告無く取り消す場合がございます。全鍵盤確認発音済みです。内蔵メモリ電池交換済みです。ベンド・モジュレーション良好です。全体的に使用感少なく程度は良いと思いますが、それなりに古い機材ですので、小傷程度はご容赦ください。
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