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ウクレレ☆初心者入門セット\u0026ガズレレ教則本セット
商品番号 R45411071845
商品名

ウクレレ☆初心者入門セット\u0026ガズレレ教則本セット
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ウクレレ初心者入門７点セット・ガズレレ「かんたんウクレレ教室」の教則本まとめてセット売りです。とてもお得に始められます♡新しい趣味にいかがですか？♪　去年、趣味にと購入しましたが、少しやってみただけでその後は自宅にて保管していました。ほぼ新品同様ぐらいです。ガズレレの本は、少し折り目等の使用感があります。とてもわかりやすく、この本一冊で本当に誰でも曲を弾くことができます♡☆届いたその日から、ウクレレを始めて頂けます。☆ウクレレの詳細は写真にてご確認下さい。☆付属の小物などは、写真にて詳細をご確認下さい。（青の教則本はいません）☆クリップチューナーは動作確認済みです。◯ウクレレ◯ブランド・BONAOKトップの素材・タイプマホガニーバック材質タイプ・マホガニー楽器・ウクレレサイズ・21インチコンサート◯教則本◯「かんたんウクレレ教室」定価:1400円✩プチプチで梱包の上、リサイクルダンボール紙で発送させて頂きます。⭐︎即購入OKです!!⭐︎こちらはUSED商品です。写真で使用感などをご確認の上、ご購入をよろしくお願いします(⁠^⁠^⁠)⭐︎購入後のクレーム・返品は対応しかねますので宜しくお願い致します⭐︎保管上、または梱包でのシワはご容赦下さい⭐︎他のサイトにも投稿していますので、取引が完了次第で終了とさせて頂きます。⭐︎何かございましたら遠慮なくメッセージをお待ちしております♪
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