トリプレットビート　未開封box　シュリンク付き

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商品詳細
ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)トリプレットビート 未開封ボックス シュリンク付きローソンにて購入しました。プチプチに梱包し宅急便コンパクトにて発送致します。～以下検索用～トリプレットビートマスカーニャラウドボーンウェーニバルキハダシュリンク有りシュリンク付
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