型吹きガラス盃（明治）箱付

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サイズ：6.1cm×2.8cm明るいシアンブルーの木の葉文様ガラス盃です。暑い夏にぴったりの品です。状態は口縁に小ソゲが1箇所あり（写真8、9枚目）、経年によるスレ、汚れ、小ホツもありますので、気になさる方は購入前によくご検討ください。※乾電池は撮影用のため付属しません。