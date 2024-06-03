ウォーマシン　アイアンマン　フィギュア

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商品詳細
メタリックでかなりカッコいいです。現物のみです。(のりはつきません。)背中のバズーカは可動式ですが、動きがゆるいです。
http://narcologia.ru/goods/interconnect382870.html
http://narcologia.ru/goods/composite414054.html
http://narcologia.ru/goods/marshal288580.html
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