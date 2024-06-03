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ウォーマシン　アイアンマン　フィギュア
商品番号 A56872691403
商品名

ウォーマシン　アイアンマン　フィギュア
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 1,368 円
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商品詳細

メタリックでかなりカッコいいです。現物のみです。(のりはつきません。)背中のバズーカは可動式ですが、動きがゆるいです。
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