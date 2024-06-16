沖縄　三線　美品　ハードケース付

#沖縄#三線#ハードケース付き#テキスト付き#付属品有り#練習用#初心者向け#送料込みご覧いただきありがとうございます。3〜４年ほど前に購入。数回レッスンに通いましたが、それ以来、使用していません。材質は、人工皮（ナイロン製）です。お手入れはしやすいと思います。付属品有り（写真で確認して下さい）しっかりとしたハートケース付き。初心者向けのテキストも有ります。これから始められる方には適してる商品かと思います。美品に思われますが、中古品へのご理解ある方のご購入お願いします♡比較的お安く出品致しますので、細かい質問やクレームはご勘弁を…レベル···初心者



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