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沖縄　三線　美品　ハードケース付
商品番号 E26995644591
商品名

沖縄　三線　美品　ハードケース付
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#沖縄#三線#ハードケース付き#テキスト付き#付属品有り#練習用#初心者向け#送料込みご覧いただきありがとうございます。3〜４年ほど前に購入。数回レッスンに通いましたが、それ以来、使用していません。材質は、人工皮（ナイロン製）です。お手入れはしやすいと思います。付属品有り（写真で確認して下さい）しっかりとしたハートケース付き。初心者向けのテキストも有ります。これから始められる方には適してる商品かと思います。美品に思われますが、中古品へのご理解ある方のご購入お願いします♡比較的お安く出品致しますので、細かい質問やクレームはご勘弁を…レベル···初心者
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