Fender USAピックガード

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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ···その他FenderPre-WiredStratPickguardCustomShopCustom'69SSS-Parchment/11HolePGのピックガードです。元々剥がれていた個所もありますが、表面のビニールも付いたままの状態です。素人管理ですので、神経質な方はご遠慮下さい。ノンクレームノーリターンでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford750173.html
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