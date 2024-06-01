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Fender USAピックガード
商品番号 K17269582984
商品名

Fender USAピックガード
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプアクセサリー・パーツ···その他FenderPre-WiredStratPickguardCustomShopCustom'69SSS-Parchment/11HolePGのピックガードです。元々剥がれていた個所もありますが、表面のビニールも付いたままの状態です。素人管理ですので、神経質な方はご遠慮下さい。ノンクレームノーリターンでお願いします。
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