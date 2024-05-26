vox エレキウクレレ ELEUKE

３年前に知人から譲り受けたウクレレです。主に電源を切ってソロ弾きの練習に使っていました。使用に伴うキズや汚れ等も見られますので、神経質な方にはお勧めできません。中古品という事でご理解頂きたいと思います。出品にあたり、電池を入れて正常に作動している事を確認をしました。４弦はLowGを張ってありますが、スピーカーからの音を聞いてみると、通常のHi-G弦に戻した方が良い音が出そうな気がします。できれば、新しい弦に張り変えることをお勧めします。参考サイトhttps://voxamps.com/ja/product/ukelectric/出品はウクレレ本体とケースの２点です。写真にはありませんが、このウクレレに使っていたストラップも一緒に送りますので、良かったらご使用下さい。



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