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- 大人の手土産ミニチュアコレクション 近江屋洋菓子店 全５種 かわいい(^^)
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商品詳細
1884年に創業した老舗洋菓子店「近江屋洋菓子店」の精巧なミニチュアが登場。フルーツポンチやアップルパイなど、昔から親しまれている定番商品がラインナップされています。♡フルーツポンチ♡苺サンドショート♡アップルパイ♡マドレーヌ＆レーズンビスクウィ♡ソフトクリーム安心の匿名配送 らくらくメルカリ便での発送です。カプセルは付きませんミニブック個数分付きますバラ売りお値下げ不可即ご購入大歓迎ですガチャガチャガチャガシャポンカプセルトイ
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