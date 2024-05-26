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e1485 佐伯久 臈纈画 雲鶴壺 額装 絵画
商品番号 S58362998119
商品名

e1485 佐伯久 臈纈画 雲鶴壺 額装 絵画
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

e1485佐伯久臈纈画雲鶴壺額装絵画------------------------------------------額の巾　41.3cm×50.3cm枠の巾　22.8cm×32cm目立った傷なく良い状態です。　-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/stepchild401852.html
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