ガレージキット　ときめきメモリアル

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商品詳細
追加の写真等ご希望であればお申し付けくださいませ。古い物ですので完璧な物をお探しの方はご遠慮いただき、ご理解いただける方のご購入お待ちしております。すり替え防止やトラブル防止のため購入後の返品・交換・クレーム等は一切受け付けませんのでご了承ください。海洋堂ときめも
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