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オットーリンク　バリトン用
商品番号 O70151428574
商品名

オットーリンク　バリトン用
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 10,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バリトンサックス用のオットーリンクです。アクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者種類···サックス少し前のリンクになります。（購入が20年以上前）使わなかったので保管してました。箱はないです。開きは7⭐︎です。状態は悪くないです。　バイトプレートも綺麗な方です。野太い音が出ます。NC/NRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/browse424091.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate89148.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln232202.html
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