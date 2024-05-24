オットーリンク　バリトン用

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商品詳細
バリトンサックス用のオットーリンクです。アクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者種類···サックス少し前のリンクになります。（購入が20年以上前）使わなかったので保管してました。箱はないです。開きは7⭐︎です。状態は悪くないです。 バイトプレートも綺麗な方です。野太い音が出ます。NC/NRでお願いします。
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