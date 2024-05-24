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昭和レトロ ダリヤ お子さま化粧品 ルミーちゃん 手提げ 当時物 激レア！
商品番号 K18702913569
商品名

昭和レトロ ダリヤ お子さま化粧品 ルミーちゃん 手提げ 当時物 激レア！
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションしていたものです。未使用ですが、全体的に少しベタつきがあります。未開封なので化粧水など中身は入っておりますが、かなりの年月が経っておりますので化粧品としての使用はしない方がいいと思います。ケースの蓋をあけると石鹸のような匂いがします。中に入ってる説明書等の紙類はシミ汚れやベタつきがございます。バッグの横幅が約20cmです。♡おしゃれバッグの中身♡お子さませっけんお子さまけしょうすいお子さまクリーム子供固形パウダーお子さまリップクリーム2お子さまヘアブラシ
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