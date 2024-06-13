大森元貴 Atlantis フォトカード レア

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商品詳細
Mrs.GREENAPPLEボーカルの大森元貴くんのフォトカード（Atlantisレア）です✩傷等なく、綺麗な状態です。どちらも開封のとき以外は外に持ち出しておらず、大切に保管していました♪（素人管理ですのでご了承ください）素敵な方のお手元に届きますように૮̳ᴗ̫ᴗ̳ა♡
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