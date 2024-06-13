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大森元貴 Atlantis フォトカード レア
商品番号 K39215554961
商品名

大森元貴 Atlantis フォトカード レア
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mrs.GREENAPPLEボーカルの大森元貴くんのフォトカード（Atlantisレア）です✩傷等なく、綺麗な状態です。どちらも開封のとき以外は外に持ち出しておらず、大切に保管していました♪（素人管理ですのでご了承ください）素敵な方のお手元に届きますように૮‬̳ᴗ̫ᴗ̳ა‪‪♡
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