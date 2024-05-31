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フェルナンデス　エレキギター
商品番号 K83061395068
商品名

フェルナンデス　エレキギター
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 8,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年ほど前に購入しました。使用頻度であまり多くありませんが多少擦り傷はあります。トレモロアーム付きです。ソフトケースはありませんので発送の際はプチプチで梱包して送る事になります。クリーニングはしておりません。中古品をご理解いただいた上ご購入の検討をお願いします。
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