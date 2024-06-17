⭐️Apple Watch ケース⭐️Apple Watch⭐️

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大量購入希望の人・転売屋の人必見⁉️買って売ってもよし⭐️利確の商品です❤️閉店セールにて激安販売‼️AppleWatchカバー32個‼️‼️32個×725円（利益）＝23200円‼️【対応機種】AppleWatchSeries6/Series5/Series4/SE40mm専用保護ケース【簡単取付＆気泡無縁】❤️【全面保護フィルム】この製品ケースは高品質のPCとTPE素材でできており、完全保護、耐衝撃性、周りを十分に保護できて。傷や落下からAppleWatchを良く保護します❤️【精密設計AppleWatchケース】AppleWatchSeriesに合わせて精密設計されているため、違和感なく本体にジャストフィットします。曲面のエッジ部分までしっかりとカバーしますので、ホコリや汗の入り込みは厳守、見事に保護することができます。装着した後、各ボタンや充電ホールなどへの基本操作が快適です❤️【高透過率】高透光率があるPC材と薄型のデザインなので、超クリアな画質と高速応答を実現します。透明な液晶保護ガラスは、アップルウォッチの雰囲気を損なわないクリア感を実現し、厚さ約1.3mm、重さ2.9gの極薄で、ケースを着けているのを忘れる程でAppleWatchに馴染みます❤️【装着が簡単】バンドを外しないでも、アップルウォッチ本体にはめ込むだけで、手軽に装着できます。黒い枠でワオッチにフィットして、アップルワオッチ元の美しさをそのまま活かすことができます❤️その他色々と出品しておりますので、是非宜しくお願い致します❤️↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#まろろん4mgm8mgxgwgw⭐️⭐️