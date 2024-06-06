Ludwig ドラムセット ヴィンテージ 60年代

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商品詳細
Ludwigドラムセット（BD:20、TT:12、FT:14）の出品です。ハイハットスタンド、フットペダルが付属します。ハイハットスタンドはパーツが足りておらずジャンクです。フットペダルはアンダープレート取付、ビーターは改造してあります。バスドラムのリムは経年劣化の為、フロント側をウッド、ボトム側をスチールに替えてあります。商品の状態は写真にてご確認下さい。その他気になる箇所がございましたらご質問下さい。配送は複数個口になると思うので、ヤマト便による着払か直接引取りを検討しています。ご相談下さい。1966年製のヴィンテージ、ラディック3点セット。昭和の大スターを誕生させたオーディション番組(スター誕生)のバックバンドでも使用されていた物です。経年によるキズなどがありますが、演奏に支障はありません。オリジナルのハイハットスタンド、スピードキングのペダルも付けます。※他でも出品していますのでページ削除することがあります。#ドラム#パーカッション#drum#percussion#ドラムセット#Ludwig#ラディック#ビンテージ#Vintage
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