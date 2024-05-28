クロマチック（半音） KALIMBA カリンバ　ピアノ配列

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商品詳細
BugsGearのピアノ配列クロマチックカリンバです。音に関しては問題有りません。見た目で本体の木の部分は大きなキズや凹みも有りません。指板が所々サビの様な跡が有ります。ピカール等で落とせそうですが、現状のままお渡しになります。中古という状態をご理解頂ける方の購入お待ちしております。お渡しするのはカリンバ本体と専用ケースです。ケースは多少の使用感とピンパッジ跡が一箇所ございます。
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