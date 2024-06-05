佐藤玉芳　柿之図　掛け軸

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目立った汚れなどはありませんが、軸裏含め経年によるいたみやシミなどはあるかとおもいますので御了承くださいませ。サイズ 縦約187cm×幅約54cm※素人計測のため、多少の誤差はあるかと思いますので御了承くださいませ。※メルカリ様以外出品はしておりませんので、他サイトで同じ写真を見かけましても同じものではございませんので詐欺などお気をつけくださいm(__)m(T-T)