シュア SHURE BETA 58A マイク PA機器 ブラック 音楽新品未使用

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ご覧いただきありがとうございます！＊新品未使用＊送料無料＊即購入大歓迎バブラン：SHUREBETA58A商品名：ダイナミックマイクダイナミックマイク、ボーカル用周波数特性：50Hz-16kHzインピーダンス：150Ω超単一指向性サイズ・重量：径53mm、長さ164mm・278g付属品：写真通りすり替え防止のため、購入後の返品、交換はご遠慮ください。海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。ご理解の上、ご購入お願いします。︎撮影環境やご利用の携帯などによって色味は若干違う場合がございます。予めご了承ください。ご質問がありましたらコメントよりお願いします。神経質な方、ご購入をご遠慮ください。