絵　大型　清　名家 陳鉄珊 威震山河 猛虎下山 中華民国故宮博物院館藏 掛け軸

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商品説明サイズ 約157cm*67cmご覧いただきありがとうございます。コレクション整理のため、ご興味のある方にお譲りします。古い物ですので経年による汚れ、ヨレ、キズ、シミ、変色などがあります。当方は専門家ではなく、鑑定依頼していないので、画像、サイズ等を確認いただき、ご自身判断で購入いただきますよう、よろしくお願いいたします。絵画の種類···その他形式···その他主題···動物主な画材···その他絵画の種類···その他形式···その他主題···動物主な画材···その他