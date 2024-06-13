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絵　大型　清　名家 陳鉄珊 威震山河 猛虎下山 中華民国故宮博物院館藏 掛け軸
商品番号 H69466532655
商品名

絵　大型　清　名家 陳鉄珊 威震山河 猛虎下山 中華民国故宮博物院館藏 掛け軸
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 4,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明サイズ　約157cm*67cmご覧いただきありがとうございます。コレクション整理のため、ご興味のある方にお譲りします。古い物ですので経年による汚れ、ヨレ、キズ、シミ、変色などがあります。当方は専門家ではなく、鑑定依頼していないので、画像、サイズ等を確認いただき、ご自身判断で購入いただきますよう、よろしくお願いいたします。絵画の種類···その他形式···その他主題···動物主な画材···その他絵画の種類···その他形式···その他主題···動物主な画材···その他
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