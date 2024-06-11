絵志野 向付 10客 早川 藜香 画 師直入 加藤 春暁 茶道具 懐石 猪口

↓向付 料理向など一覧↓【#NextOnemukoduke】加藤春暁の早川藜香画絵志野向付１０客です。d61早川藜香は明治21年生まれの田能村直入に師事し南宗の画法を学んだ南画家。瀬戸の名工加藤春暁の志野に黎香の絵付けがされた向付（内一客）横約7.9cm 高約7.3cm 奥行約8.0cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、キズやスレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。



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