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即決【元箱付】Dave Smith TEMPEST テンペスト アナログ
商品番号 I98658798763
商品名

即決【元箱付】Dave Smith TEMPEST テンペスト アナログ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 61,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即決【元箱付】DaveSmithInstrumentsTEMPESTDSIテンペストアナログリズムマシンデイブスミス新品購入の1オーナー出品です。あまり使用していなかったので通常動作に問題はありませんでしたが、深く使い込んでいないため、細かい機能のことはあまりよく分かっていません。日本語マニュアル付属。送料込みで大阪からお送りいたします。値引き交渉には応じかねます。ご理解ください。
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