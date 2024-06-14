gemini jets デルタ航空　777-200 LR

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商品詳細
アメリカで生活していた際に購入したコレクションを引越しのため整理します。ジェミニジェッツデルタ航空 777-200LR再販などはあまり見込めないレア品かと思います。ダイキャスト製で重みがあります付属品は写真をご参照ください。特段傷などはないかとは思いますが、神経質な方はご遠慮ください。スケール···1/201スケール···1/201
http://narcologia.ru/goods/Persia171388.html
http://narcologia.ru/goods/protein464234.html
http://narcologia.ru/goods/marshal858080.html
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777-200LR デルタ航空 N704DK 1/200 ※金属製 [G2DAL625]
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