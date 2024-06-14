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gemini jets デルタ航空　777-200 LR
商品番号 P78705274215
商品名

gemini jets デルタ航空　777-200 LR
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで生活していた際に購入したコレクションを引越しのため整理します。ジェミニジェッツデルタ航空　777-200LR再販などはあまり見込めないレア品かと思います。ダイキャスト製で重みがあります付属品は写真をご参照ください。特段傷などはないかとは思いますが、神経質な方はご遠慮ください。スケール···1/201スケール···1/201
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GJDAL1963 GEMINI JETS Delta B757-300 N586NW 1:400 メーカー完売

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