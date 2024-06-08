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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(^^)サイズ横18センチ、幅9センチ、高さ16センチです。よろしくお願いします。種類···香炉主な素材···銅
http://narcologia.ru/goods/navigate953930.html
http://narcologia.ru/goods/procurement640833.html
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在銘 高岡銅器 獅子香炉 - 金属工芸
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