タグ付き 90年代　野茂英雄　NOMO ドジャース ボストンバック　Tシャツ

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野茂英雄のボストンバックとTシャツのセットです。ボストンバッグはタグ付き、Tシャツはタグなどはありませんが、未使用試着のみボストンバッグは古い物ですので内側が多少ベタ付きがありますが他はきれいです。Tシャツは保管シミも無くきれいです。サイズMMadeinUSARUSSELLATHLETICラッセルアスレティックカラーホワイト白着丈約70㎝身幅約50㎝肩幅約43㎝袖丈約20㎝誤差はお許しください。商品の状態はチェックしておりますが見落としなどがあるかもしれませんのでご了承下さい。古着ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。即購入OKです。昭和レトロ 昔懐かしい 非売品 レア 日本 ヴィンテージ アンティーク 80's90'sadidasアディダスNIKEナイキpatagoniaパタゴニア northfaceノースフェイスL.L.beanLLビーンエルエルビーン 野茂茂雄 nomo野球 ベースボール