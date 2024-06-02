送料無料 江戸期『擁炉・煮酒・品茗・談心』染付煎茶碗5客 珍品茶道具 ...

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染付煎茶碗5客の値段と価格推移は？｜16件の売買データから染付煎茶碗5 ... 染付煎茶碗5客の値段と価格推移は？｜16件の売買データから染付煎茶碗5 ...



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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約3.8ｃｍ 口径約6.2ｃｍご覧のように、江戸期染付煎茶碗5客です。『擁炉・煮酒・品茗・談心』が書かれております、優美な境地を感じられる逸品です。またこの図柄の煎茶碗は大変珍しいです。汚れ、縁に虫食い、補修一箇所あります、総じて良好です、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。楽山紫砂九谷備前萩焼常滑伊万里江光人司宝生雪堂#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具#茶道具#リリ博物館