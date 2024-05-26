プリキュア ウェハース カード プリキュア5 フレッシュプリキュア ハグっと

#Reti★小物❇ご覧頂きありがとうございます❇☑︎バラ売り不可☑︎状態はお写真にてご確認下さい。SSR2枚SR1枚R1枚N8枚NO.171819202123242527୨୧━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━୨୧❈購入後は『挨拶無し・無言取引』大歓迎✨❈簡易梱包にて発送致します。❈発送の際に気を付けてはいますが、『埃・髪の毛等』付着してしまう場合があります。万が一付着していた場合はご容赦下さい。❈4-7日に発送設定していますが、即日〜遅くても5日以内にはお送り致します。❈コンビニ支払い予定の方は【期限内厳守】❈『複数をまとめて購入希望の場合』購入前に【希望商品へコメント】お願いします。❈厚みがある物の場合は圧縮して発送します。୨୧━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━୨୧#Reti★商品全体一覧