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- 【鳳凰堂】十五代 坂倉新兵衛『萩 三ツ唐子蓋置』茶道具 萩焼
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商品詳細
〇商品説明唐子が戯れる様子が愛らしい蓋置です。元々、中国で筆架・墨台として使われていた文房具の一つで、それを日本の茶人が蓋置に見立てました。三ツ唐子蓋置は、三体の内の一体だけ姿の異なる人形があり、その人形を正面とします。こちらの蓋置の場合、唐子の帯に特徴があります。状態は無傷完品であり、まるで未使用のように目立つ汚れもありません。付属品は共箱と黄布、しおりがついており、当店で薄葉紙と箱かぶせ紙を用意させていただきました。「十五代坂倉新兵衛」坂倉窯は萩焼における、伝統ある名家のひとつ。十五代は伝統を守りつつも独自の作風を展開し、萩焼の歴史に新風を吹き込んでいる。昭和47年 東京芸術大学美術学部彫刻科卒業。昭和49年 同大学院陶芸専攻修了。昭和53年 十五代坂倉新兵衛を襲名。昭和59年 日本工芸会正会員。平成16年 山口県選奨受賞。平成24年 日本工芸会理事就任。日本工芸会山口支部幹事長。〇商品状態状態：無傷完品。刻銘：蓋置に「新兵衛」の押印、共箱に作者自筆と印あり。縦幅：5.0cm横幅：5.0cm高さ：4.0cm付属品：共箱・黄布・しおり・薄葉紙・箱かぶせ紙〇発送薄葉紙と黄布で本体を包み、共箱に収めます。箱には緩衝材を敷いています。エアーパックで箱を二重に包み、ダンボールに入れて発送いたします。ダンボール内では緩衝材として、丸めた新聞紙等を使用しております。
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